В автобусах Ташкента снова ловят «зайцев»

Инспекторы и контролёры проводят выборочные проверки на маршрутах общественного транспорта и остановках. К «зайцам» применяются меры по Кодексу об административной ответственности. Согласно статье 144 (Проезд без билета), за такую поездку в общественном транспорте пассажиру грозит штраф в размере 1/10 базовой расчётной величины — на сегодня это 41 200 сумов.