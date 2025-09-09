Ричмонд
В автобусах Ташкента снова ловят «зайцев»

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). С началом нового учебного года в Ташкенте возобновились усиленные рейды по выявлению «зайцев» — пассажиров, которые ездят в автобусах без оплаты. Об этом официально сообщило Главное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Vaib.Uz

Инспекторы и контролёры проводят выборочные проверки на маршрутах общественного транспорта и остановках. К «зайцам» применяются меры по Кодексу об административной ответственности. Согласно статье 144 (Проезд без билета), за такую поездку в общественном транспорте пассажиру грозит штраф в размере 1/10 базовой расчётной величины — на сегодня это 41 200 сумов.

В ведомстве подчёркивают: стабильная и качественная работа системы общественного транспорта напрямую зависит от оплаты проезда. Своевременное поступление средств позволяет регулярно выпускать автобусы на линии, улучшать качество обслуживания и делать поездки удобнее для всех жителей города.

Сегодня пассажирам доступно множество способов оплаты: транспортная карта ATTO, виртуальная карта ATTO, NFC-оплата через мобильные приложения, QR-оплата через Click, UzumPay, MyUzcard, Alif, банковские карты (Uzcard, Humo, MasterCard, Visa, China UnionPay), бумажные билеты, которые можно купить в инфокиосках.

Контролёры напоминают: оплата проезда — это не только обязанность каждого пассажира, но и вклад в развитие и удобство всего общественного транспорта. Вместо неприятных встреч с инспекторами и штрафов, гораздо проще и выгоднее соблюдать правила и оплачивать поездки.