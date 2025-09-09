Семье погибшего при атаке беспилотника в Сочи выплатят 500 тысяч рублей

«Семье погибшего в результате ночных прилетов уроженца Липецка выплатим 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда», — говорится в сообщении.
Порядок оказания необходимой поддержки жителям поврежденных домовладений после атаки беспилотников проработан, добавил Прошунин.
Уточняется, что осколками повреждены фасады семи домов, а также несколько автомобилей, последствия уже ликвидируются.
Глава Сочи Андрей Прошунин в ночь на вторник объявлял об угрозе атаки БПЛА на территории города, угроза длилась около часа. При атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи погиб мужчина, осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулём которого он находился, об этом сообщал в личном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.