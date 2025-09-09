Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семье погибшего при атаке беспилотника в Сочи выплатят 500 тысяч рублей

СОЧИ, 9 сен — РИА Новости. Семье погибшего в результате атаки БПЛА в Сочи выплатят 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

Источник: © РИА Новости

«Семье погибшего в результате ночных прилетов уроженца Липецка выплатим 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда», — говорится в сообщении.

Порядок оказания необходимой поддержки жителям поврежденных домовладений после атаки беспилотников проработан, добавил Прошунин.

Уточняется, что осколками повреждены фасады семи домов, а также несколько автомобилей, последствия уже ликвидируются.

Глава Сочи Андрей Прошунин в ночь на вторник объявлял об угрозе атаки БПЛА на территории города, угроза длилась около часа. При атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи погиб мужчина, осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулём которого он находился, об этом сообщал в личном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше