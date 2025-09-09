В Прикамье появился новый туристический маршрут — «Золотое кольцо Пермского края»

Первая группа туристов уже побывала в путешествии в конце августа. Следующая поездка запланирована на 25—28 сентября . Во время тура участники смогут познакомиться с культурой и бытом края, посетить музеи, старинные храмы и природные достопримечательности. Проживание организовано в гостиницах и хостелах. Стоимость путевки — около 35 тысяч рублей с человека.