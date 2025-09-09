В Прикамье появился новый туристический маршрут — «Золотое кольцо Пермского края»

Туроператоры Пермского края разработали и запустили новый экскурсионный маршрут под названием «Золотое кольцо Пермского края». Это насыщенный четырехдневный тур, включающий посещение таких знаковых мест, как Пермь, архитектурно-этнографический комплекс в Хохловке, Белогорский монастырь, Кунгур, село Кын, Всеволодо-Вильва, Соликамск, Ныроб и Чердынь. Об этом сообщили организаторы тура.
Первая группа туристов уже побывала в путешествии в конце августа. Следующая поездка запланирована на
Как отмечают представители туриндустрии, новый маршрут рассчитан на широкую аудиторию — он будет интересен как молодежи, так и пожилым туристам. По их мнению, «Золотое кольцо Пермского края» вполне может составить конкуренцию известному «Золотому кольцу России».
Новый тур охватывает места с богатым историческим наследием. Каждый населённый пункт на маршруте — это своеобразный музей под открытым небом, где можно не только увидеть памятники архитектуры, но и почувствовать живую связь с прошлым. Путешествие предлагает уникальную возможность глубже узнать культуру Урала, посетить древние города, красивые села и окунуться в атмосферу настоящей русской провинции.