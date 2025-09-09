Суд приостановил дело о ликвидации свалки на «Невском пятачке»

В Ленинградской области продолжается судебный процесс о ликвидации несанкционированной свалки в защитной зоне мемориала «Невский пятачок». Важным решением стало назначение судебной экологической экспертизы, которая оценит реальный ущерб, нанесенный памятному месту.
— На очередном заседании 8 сентября суд удовлетворил ходатайство ответчика — ООО «Марта Модуль-8» — о приобщении к делу платежного поручения, подтверждающего внесение средств на депозитный счет, — уточнила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.
Одновременно суд наложил арест на спорный объект недвижимости по ходатайству природоохранной прокуратуры. Это предотвратит любые попытки продажи или изменения статуса территории до вынесения окончательного решения.
Отказ в передаче дела в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области был обжалован ответчиком, но жалоба не была принята к рассмотрению из-за нарушений в оформлении. Дело временно приостановлено до получения результатов экологической экспертизы, которые станут основой для окончательного решения по делу о нарушении охранного режима исторического места.