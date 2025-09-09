Суд приостановил дело о ликвидации свалки на «Невском пятачке»

Отказ в передаче дела в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области был обжалован ответчиком, но жалоба не была принята к рассмотрению из-за нарушений в оформлении. Дело временно приостановлено до получения результатов экологической экспертизы, которые станут основой для окончательного решения по делу о нарушении охранного режима исторического места.