Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В компании «НТР» в Брянской области подвели итоги повышения эффективности

Были организованы практические семинары и тренинги.

Источник: Национальные проекты России

Первые итоги реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» подвели на предприятии «НовоТехРейл» (НТР) в Брянской области. Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

Компания производит грузовые вагоны и запчасти к ним. Специалисты регионального центра компетенций провели обучение сотрудников «НТР» основам бережливого производства, методам картирования потоков и инструментам решения проблем. Особое внимание было уделено анализу текущего состояния производства, выявлению узких мест и разработке стратегии дальнейшего развития.

Были организованы практические семинары и тренинги, направленные на повышение квалификации персонала и формирование культуры непрерывных улучшений. Одним из ключевых результатов стало устранение потерь в производственном процессе. Благодаря внедрению принципов 5S, стандартизации операций и оптимизации логистики удалось сократить время протекания процессов, снизить запасы незавершенного производства и повысить эффективность использования оборудования.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.