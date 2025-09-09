В компании «НТР» в Брянской области подвели итоги повышения эффективности

Первые итоги реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» подвели на предприятии «НовоТехРейл» (НТР) в Брянской области. Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Компания производит грузовые вагоны и запчасти к ним. Специалисты регионального центра компетенций провели обучение сотрудников «НТР» основам бережливого производства, методам картирования потоков и инструментам решения проблем. Особое внимание было уделено анализу текущего состояния производства, выявлению узких мест и разработке стратегии дальнейшего развития.
Были организованы практические семинары и тренинги, направленные на повышение квалификации персонала и формирование культуры непрерывных улучшений. Одним из ключевых результатов стало устранение потерь в производственном процессе. Благодаря внедрению принципов 5S, стандартизации операций и оптимизации логистики удалось сократить время протекания процессов, снизить запасы незавершенного производства и повысить эффективность использования оборудования.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.