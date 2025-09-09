В компании «НТР» в Брянской области подвели итоги повышения эффективности

Были организованы практические семинары и тренинги, направленные на повышение квалификации персонала и формирование культуры непрерывных улучшений. Одним из ключевых результатов стало устранение потерь в производственном процессе. Благодаря внедрению принципов 5S, стандартизации операций и оптимизации логистики удалось сократить время протекания процессов, снизить запасы незавершенного производства и повысить эффективность использования оборудования.