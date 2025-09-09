В Красноярском крае зафиксировали сезонный рост заболеваемости ОРВИ

За минувшую неделю в медицинские учреждения Красноярского края с симптомами ОРВИ обратились 7923 человека.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, преимущественно заболевшие являются жителями краевой столицы.
Несмотря на сезонный рост заболеваемости, связанный с похолоданием, текущие показатели остаются ниже эпидемического порога. О эпидемии речи не идет.
Специалисты ведомства напоминают о важности профилактических мер: обильном питье и изоляции при появлении первых симптомов заболевания. Также сентябрь-ноябрь является оптимальным периодом для вакцинации против гриппа, которая позволяет снизить риски развития осложнений.
Эпидемиологи отмечают, что сезонный подъем заболеваемости ОРВИ является ожидаемым явлением для данного времени года и соответствует многолетним наблюдениям.