В Красноярском крае зафиксировали сезонный рост заболеваемости ОРВИ

За минувшую неделю в медицинские учреждения Красноярского края с симптомами ОРВИ обратились 7923 человека.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, преимущественно заболевшие являются жителями краевой столицы.

Несмотря на сезонный рост заболеваемости, связанный с похолоданием, текущие показатели остаются ниже эпидемического порога. О эпидемии речи не идет.

Специалисты ведомства напоминают о важности профилактических мер: обильном питье и изоляции при появлении первых симптомов заболевания. Также сентябрь-ноябрь является оптимальным периодом для вакцинации против гриппа, которая позволяет снизить риски развития осложнений.

Эпидемиологи отмечают, что сезонный подъем заболеваемости ОРВИ является ожидаемым явлением для данного времени года и соответствует многолетним наблюдениям.