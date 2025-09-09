«Сом бушует — гусей ест!»: Под Ростовом рыбаки достали из пруда 50-килограммового гигантского сома

В Азовском районе Ростовской области рыболов Антон Куренков и его напарник Алексей Анатольевич выловили сома весом 49,1 кг, который годами опустошал пруд в Кулешовке. Этот трофей стал рекордом в рыболовной карьере Антона, побив предыдущее достижение — толстолобика на 12,8 килограмма.
— Мой старинный приятель Сергей Витальевич пожаловался: «Помогай, Антоха! Сом бушует, гусей ест, поймать никто не может!» — вспоминает Антон.
Этот сом был запущен в пруд еще в 2010 году и за 15 лет успел нанести значительный ущерб местному хозяйству.
— Они ели мальков, мелких утят и вообще все, что весит меньше трех килограмм, — поясняет рыболов.
Друзья немедленно организовали экспедицию, взяв с собой специальное снаряжение и различные наживки, включая перловицу — крупную речную ракушку, куриную печень и медведок. Катушку взяли океанического класса — она выдержит тунца до 200 кг.
В процессе ожидания рыбаки помогли отдыхающим на пруду — вернули утащенную рыбой удочку и вернули пойманную рыбу дедушке с внуком, а через 15 минут после этого доброго дела им попался 50-килограммовый красавец.
— Бревно на эхолоте ожило, — вспоминает рыбак. — А дальше мощная поклевка и тяжелое вываживание. Мы его немного поднимаем, он чуть-чуть подается и на дно опять пытается лечь. Тянет с паровозной тягой. Через пять минут мы уже понимали, что на крючке не 15−20 килограмм, а нечто невероятное.
Десятиминутная борьба с исполином завершилась победой рыбаков. И на берегу отдыхающие устроили фотосессию с гигантской рыбой, которая в длину оказалась с рослого мужчину.
Рекордный улов стал семейным достижением Куренкова, который рыбачит уже 33 года с тех пор, как дедушка подарил ему тогда еще пятилетнему первую энциклопедию по рыбалке.
— Папа сказал, что это прямо семейное достижение, — с гордостью отмечает рыболов.
Сейчас Антон вместе с супругой Раисой, тоже заядлой рыбачкой, передает опыт своим детям — 9-летнему сыну и 6-летней дочке.
Несмотря на впечатляющий успех, история на этом не заканчивается. По оценкам Антона, в пруду обитает 5−7 крупных экземпляров.
— Второй сом оборвал снасть, так что поймаем еще обязательно, — уверенно заявляет Антон, уже готовясь к новой встрече с речными исполинами.
