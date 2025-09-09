Омбудсмен Свердловской области взялась за дело арестованного екатеринбуржца

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась с мамой и женой екатеринбуржца, арестованного в Азербайджане. Ранее, в июле 2025 года, в Баку было задержано восемь россиян по подозрению в наркоторговле и кибермошенничестве, среди них был свердловчанин.