Омбудсмен Свердловской области взялась за дело арестованного екатеринбуржца

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась с мамой и женой екатеринбуржца, арестованного в Азербайджане. Ранее, в июле 2025 года, в Баку было задержано восемь россиян по подозрению в наркоторговле и кибермошенничестве, среди них был свердловчанин.
По мнению Мерзляковой, в этом деле очень много вопросов, так как арест произошел сразу после задержания этнических азербайджанцев в Екатеринбурге.
— Второй вопрос — задержаны по подозрению в этом преступлении было два человека. Но как узнали силовые ведомства, что второй задержанный является гражданином другого государства, его отпустили, — сообщает на своей странице ВКонтакте Татьяна Мерзлякова.
Несмотря на то, что этим делом уже занимаются в консульстве, со своей стороны омбудсмен направила письмо азербайджанским коллегам.