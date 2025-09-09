В РФ доказали, что инвестиции в науку повышают ВРП российских регионов

Терещенко и его коллега Андрей Раецкий пришли к такому выводу в рамках исследования, нацеленного на изучение панельных данных Росстата по 76 российским регионам в период с 2001 по 2021 год. В эти данные входили ключевые экономические показатели, в том числе данные по капитальным вложениям, прямым иностранным инвестициям, импорту и экспорту, а также информация о том, как много ресурсов в этих регионах вкладывалось в НИОКР.