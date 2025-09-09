В тюменском вузе создали веб-сервис для подбора исполнителей ИТ-проектов

Веб-сервис UtmnTeam, который может подбирать исполнителей для ИТ-проектов, разработали в Школе компьютерных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в вузе.
«В основе модуля подбора команд лежит интеллектуальный алгоритм, использующий комплексный анализ данных: оцениваются навыки студентов, их успеваемость, опыт работы в предыдущих проектах, а также приоритетные требования, предъявляемые к текущему проекту. Для получения информации о навыках используется модуль обработки студенческих отчетов, работающий на основе методов обработки текста. Веб-сервис позволяет подобрать студенческую команду для проекта и оценить, насколько участники соответствуют требованиям», — отметила старший преподаватель Школы компьютерных наук ТюмГУ Антонина Мельникова.
Благодаря внедрению сервиса университеты смогут привлекать представителей бизнеса для решения своих задач. Профессор Школы компьютерных наук ТюмГУ Марина Воробьева подчеркнула, что использование специализированного алгоритма подбора позволяет автоматизировать процесс формирования проектных команд.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.