В Ангарске убрали бытовой мусор после обращения местной жительницы. В Иркутской области действует платформа обратной связи, которая помогает жителям региона решать разные вопросы. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
По данным управления, жительница Ангарска обратилась через платформу по поводу переполненных контейнерных площадок, — уточнили в пресс-службе правительства.
В ответ на обращение, городская администрация проинформировала о том, что сотрудники управляющей организации провели санитарную очистку контейнерной площадки по указанному адресу. В подтверждение прикрепили фотографии выполненных работ. Заявительница высоко оценила полученную информацию.
