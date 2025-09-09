Ричмонд
В Ангарске убрали бытовой мусор после обращения местной жительницы

Женщина пожаловалась на переполненные контейнерные площадки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске убрали бытовой мусор после обращения местной жительницы. В Иркутской области действует платформа обратной связи, которая помогает жителям региона решать разные вопросы. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

По данным управления, жительница Ангарска обратилась через платформу по поводу переполненных контейнерных площадок, — уточнили в пресс-службе правительства.

В ответ на обращение, городская администрация проинформировала о том, что сотрудники управляющей организации провели санитарную очистку контейнерной площадки по указанному адресу. В подтверждение прикрепили фотографии выполненных работ. Заявительница высоко оценила полученную информацию.

