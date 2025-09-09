Поисковые работы подо Ржевом помогают установить судьбы погибших в Великой Отечественной войне безымянных солдат

Анастасия, ВрИО руководителя «Тризны», встречает нашу группу с улыбкой и проводит экскурсию по лагерю. Полевая кухня, ночевки в палатках, вечера с задушевными беседами и гитарой у костра, мелкая речушка неподалеку — и большое число ребят и девчонок. Можно подумать, молодежь вышла в поход отдохнуть и весело провести время на природе. Но нет интернета, да и вообще сотовая связь ловится с трудом, множество лопат, из-за сильного ливня повсюду земляная каша, по которой трудно ходить, частично утопленные в ней палатки. В поисковики идут те, кто не боится грязи, густых зарослей, ежедневной физической работы и жизни в поле без связи с внешним миром, — ради того, чтобы никто из героев не был забыт, страна узнала имя каждого и каждый был похоронен с должными почестями. Как сказала Анастасия, «поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока не будут найдены все без вести пропавшие солдаты».