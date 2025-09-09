Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Добринке Липецкой области пройдет «Игротека финансовой грамотности»

Ребята в развлекательной форме узнают, что такое деньги и для чего они нужны.

Источник: Национальные проекты России

Библиообзор «Игротека финансовой грамотности» состоится 19 сентября в детской библиотеке поселка Добринка Липецкой области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Помимо познавательной литературы, которая научит детей правильно распоряжаться финансами, на выставке будут представлены художественные произведения, описывающие процесс обмена товаров и покупку. Ребята в игровой форме узнают, что такое деньги и для чего они нужны.

Кроме того, участники вспомнят героев сказок и мультфильмов, которые что-то покупали, продавали, копили деньги или меняли их на что-нибудь. Затем им предложат отгадать финансовые загадки, распределить семейный бюджет на доходы и расходы, а также вспомнить пословицы по теме сбережения денег.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.