В Добринке Липецкой области пройдет «Игротека финансовой грамотности»

Библиообзор «Игротека финансовой грамотности» состоится 19 сентября в детской библиотеке поселка Добринка Липецкой области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Помимо познавательной литературы, которая научит детей правильно распоряжаться финансами, на выставке будут представлены художественные произведения, описывающие процесс обмена товаров и покупку. Ребята в игровой форме узнают, что такое деньги и для чего они нужны.
Кроме того, участники вспомнят героев сказок и мультфильмов, которые что-то покупали, продавали, копили деньги или меняли их на что-нибудь. Затем им предложат отгадать финансовые загадки, распределить семейный бюджет на доходы и расходы, а также вспомнить пословицы по теме сбережения денег.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.