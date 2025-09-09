В Смоленской области открылся образовательный кластер химической отрасли

Образовательно-производственный кластер химической отрасли начал работать на базе технологического техникума в поселке Верхнеднепровском Смоленской области по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В учебном учреждении создана современная образовательная инфраструктура, обновлены помещения, а учебные мастерские оснащены новым оборудованием. Кластер объединяет пять профессиональных образовательных организаций и два ведущих предприятия региона — «Дорогобуж» и «Вяземский завод синтетических продуктов». Обучение и работа будут тесно связаны, что позволит учащимся решать реальные задачи и получать необходимые навыки.
Всего в регионе создано пять образовательно-производственных кластеров: строительный, машиностроительный, медицинский, сельскохозяйственный и химический. В планах в 2026 году создать еще один — педагогический.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.