Расширение моста через реку Миус начали на трассе «Новороссия»

На федеральной трассе Р-280 «Новороссия» стартовала активная стадия капитального ремонта и расширения мостового перехода через реку Миус. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».
В настоящее время строители приступили к возведению временного технологического моста, который позволит разместить тяжелую технику и проводить все работы без остановки движения на основном путепроводе.
Ключевым изменением станет увеличение количества полос: вместо двух существующих будут оборудованы четыре, что повысит пропускную способность сооружения до 40 тысяч автомобилей в сутки и значительно увеличит его грузоподъемность.
Отметим, что реконструкция моста проводится в рамках масштабной программы расширения трассы «Новороссия». Сейчас в Ростовской области ведется увеличение до четырех полос на более чем 40 километрах этой автодороги.