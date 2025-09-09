В Алматы хотят объединить метро автовокзал и ЛРТ в одном узле

Один из ключевых проектов — строительство третьей линии метро от станции «Калкаман» до рынка «Барлык». Она включает 5,3 км тоннелей, три станции и транспортно-пересадочный узел, который объединит метро, автовокзал, легкорельсовый транспорт и паркинг.
Также аким города рассмотрел проект строительства подземного водозабора «Аксай (Барлык)», который обеспечит до 43 тыс. кубометров воды в сутки для 80 тыс. жителей Наурызбайского и Алатауского районов.
По итогам визита Дархан Сатыбалды поручил ускорить выкуп земель для метро, завершить экспертизу проекта, обеспечить безопасность и удобство транспортного узла, а также усилить контроль за строительством водозабора.