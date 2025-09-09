Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы хотят объединить метро автовокзал и ЛРТ в одном узле

Аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил район рынка «Барлык» и ознакомился с проектами по улучшению транспорта и инженерных систем города.

Источник: Курсив

Один из ключевых проектов — строительство третьей линии метро от станции «Калкаман» до рынка «Барлык». Она включает 5,3 км тоннелей, три станции и транспортно-пересадочный узел, который объединит метро, автовокзал, легкорельсовый транспорт и паркинг.

Также аким города рассмотрел проект строительства подземного водозабора «Аксай (Барлык)», который обеспечит до 43 тыс. кубометров воды в сутки для 80 тыс. жителей Наурызбайского и Алатауского районов.

пояснили в пресс-службе

По итогам визита Дархан Сатыбалды поручил ускорить выкуп земель для метро, завершить экспертизу проекта, обеспечить безопасность и удобство транспортного узла, а также усилить контроль за строительством водозабора.