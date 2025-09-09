В Алматы хотят объединить метро автовокзал и ЛРТ в одном узле

Один из ключевых проектов — строительство третьей линии метро от станции «Калкаман» до рынка «Барлык». Она включает 5,3 км тоннелей, три станции и транспортно-пересадочный узел, который объединит метро, автовокзал, легкорельсовый транспорт и паркинг.