В Госдуме ответили на планы ЕС по ограничению передвижения российских дипломатов

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил с инициативой о запрете свободного передвижения дипломатических представителей РФ в пределах Шенгенской зоны. Как он заявил, существующие правила предоставляют им неоправданные преимущества, которые могут быть использованы для проведения диверсионной деятельности.
«Это нарушение международных документов, подписанных всеми странами. Так “демократично” нарушать их — это удивительно, потому что как раз у дипломатов всегда был определенный статус, который позволял им оставаться теми людьми, которые пытаются урегулировать путем переговоров многие вопросы», — сказала Журова, комментируя планы Брюсселя.
Парламентарий подчеркнула, что за пределами России находятся соотечественники, обращающиеся в дипмиссии для решения разных вопросов. Она отметила, что при этом в Европе сложилась тенденция, воспринимать россиян, в том числе дипломатов, как потенциальных шпионов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Чехии цитатой Высоцкого. Если Евросоюз введет запрет на свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зона, то находящиеся в России европейские дипломаты будут «подседланы и стреножены».