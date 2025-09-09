В Госдуме ответили на планы ЕС по ограничению передвижения российских дипломатов

«Это нарушение международных документов, подписанных всеми странами. Так “демократично” нарушать их — это удивительно, потому что как раз у дипломатов всегда был определенный статус, который позволял им оставаться теми людьми, которые пытаются урегулировать путем переговоров многие вопросы», — сказала Журова, комментируя планы Брюсселя.