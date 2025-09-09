В Волгограде состоялся форум молодежного предпринимательства

Седьмой Межрегиональный форум молодежного предпринимательства «Мой бизнес» прошел 5 сентября в Волгограде по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.
Для участников было организовано более 12 площадок, где они обменялись опытом, выстроили стратегию развития своего бизнеса с учетом региональных мер поддержки и применения ИИ-помощников. Гостям также представили коллекции местных дизайнеров и оригинального мерча от «Альфа-Банка» и центра «Мой бизнес». Выпускники телепроекта «Шаг вперед» поделились с ними личными историями успеха.
Особое место в программе заняла соревновательная площадка «34 Мой бизнес», на которой старшеклассники, студенты и представители работающей молодежи устроили деловые игры на генерацию бизнес-идей, выстраивание бизнес-коммуникаций и развитие навыков продаж. Директор центра «Мой бизнес» Волгоградской области Андрей Кравцов отметил, что основная задача форума — обеспечить взаимодействие начинающих молодых предпринимателей и студенческих сообществ с представителями бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.