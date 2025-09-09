В Волгограде состоялся форум молодежного предпринимательства

Для участников было организовано более 12 площадок, где они обменялись опытом, выстроили стратегию развития своего бизнеса с учетом региональных мер поддержки и применения ИИ-помощников. Гостям также представили коллекции местных дизайнеров и оригинального мерча от «Альфа-Банка» и центра «Мой бизнес». Выпускники телепроекта «Шаг вперед» поделились с ними личными историями успеха.