Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бердске Новосибирской области открылась модельная библиотека

Для учреждения закупили 864 книги, интерактивные стол и панель.

Библиотеку «Правда» открыли в Бердске Новосибирской области после модернизации, которая проводилась по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

В учреждении были выполнены ремонтные работы, куплена новая мебель, пополнен книжный фонд на 864 экземпляра и приобретено новое оборудование. Например, туда поступили интерактивные стол и панель, компьютеры, аудиосистема, оборудование для фотостудии, цифровое пианино и барабанная установка, трибуна со встроенным звукоусилением и светодиодное зеркало-туннель.

Библиотека получила свое название из-за размещения в торговом центре «Правда». В дизайн-проекте помещений традиции адаптированы к реалиям настоящего времени. Там появились приветственная зона, площадка с открытым доступом ко всем видам литературы, краеведческое, музейное и конференц-пространства, зал для индивидуальной работы и литературно-игровая территория для юных читателей.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.