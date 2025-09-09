Бывший работник РЖД в Новосибирске обвиняется в нарушении техники безопасности

По версии следствия, в январе 2025 года обвиняемый руководил разгрузкой вагонов на станции Болотное Западно-Сибирской железной дороги. При этом он не проконтролировал соблюдение правил безопасности и допустил проведение работ внутри полувагона при использовании крано-манипуляторной техники.