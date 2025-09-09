Ричмонд
Бывший работник РЖД в Новосибирске обвиняется в нарушении техники безопасности

Бывшего сотрудника железнодорожного предприятия обвиняют в нарушении правил охраны труда, из-за чего один из рабочих получил тяжёлые травмы.

Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мастера дезинфекционно-промывочной станции Мочище, входящей в структуру ОАО «РЖД». Мужчине вменяют нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ), сообщили в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, в январе 2025 года обвиняемый руководил разгрузкой вагонов на станции Болотное Западно-Сибирской железной дороги. При этом он не проконтролировал соблюдение правил безопасности и допустил проведение работ внутри полувагона при использовании крано-манипуляторной техники.

В результате халатных действий мастер допустил ситуацию, при которой рабочий был травмирован грейферным захватом. Пострадавший получил тяжёлые повреждения.

Материалы дела направлены в Болотнинский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.