Иноагенту Свердлину* вынесли заочный приговор по делу о фейках о ВС России

«Иноагент Григорий Свердлин* заочно приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по пункту “д” части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты РФ и ее граждан, по мотивам политической ненависти)», — говорится в сообщении.