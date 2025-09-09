Ричмонд
Иноагенту Свердлину* вынесли заочный приговор по делу о фейках о ВС России

Иноагента Свердлина заочно приговорили к 6 годам по делу о фейках о ВС РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил к 6 годам лишения свободы Григория Свердлина* (признан в РФ иностранным агентом) по делу о фейках о российской армии, сообщает прокуратура Москвы.

«Иноагент Григорий Свердлин* заочно приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по пункту “д” части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты РФ и ее граждан, по мотивам политической ненависти)», — говорится в сообщении.

* Признан в России иноагентом.