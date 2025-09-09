Театр Камала сыграет прощальный спектакль в старом здании

Автором постановки является известный драматург Туфан Миннуллин. Сюжет вращается вокруг Гэргэри, который разочаровался в старших дочерях из-за их неполных семей. В поисках идеальных зятьев герой решает устроить традиционные испытания для претендентов на руку младшей дочери Урины. Молодые люди должны пройти через сватовство, показать свою силу и выносливость, а также проявить таланты в музыке и танцах. Комедия наполнена народными мотивами, песнями и танцами, передающими колорит и юмор этнографического спектакля о жизни крещеных татар.