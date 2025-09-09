Ричмонд
В Челябинске усилили борьбу с нелегальными ларьками и киосками

Их демонтировали в два раза больше, чем в прошлом году.

Источник: АиФ

В Челябинске усилили работу по борьбе с несанкционированными строениями. Об этом сообщили в мэрии.

В 2025 году в Челябинске уже убрали более 570 несанкционированных строений, среди которых 380 ларьков и киосков, что в два раза больше, чем годом ранее.

Как отметил мэр города Алексей Лошкин, эффективность работы растет благодаря новым ограничениям. Так, значительно выросла стоимость возврата конфискованных киосков, из-за чего их реже возвращают на прежние точки.

Глава города поручил готовить планы для облагораживания территорий, где стояли незаконные строения. На их месте нужно обустраивать места отдыха, устанавливать малые архитектурные формы.