В Сургутский район прибыла плавучая поликлиника «Николай Пирогов»

Жители Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа могут пройти обследования в плавучей поликлинике «Николай Пирогов». Развитие эффективной системы здравоохранения отвечает задачам национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в районной администрации.
«Спрос на услуги медицинские на данном теплоходе высок, на сегодня в Лямина регистрацию прошли 80 человек. Это в первый день работы медбригады. Здесь теплоход будет стоять три дня, далее переместится в Сытомино, где будет работать четыре дня. Там посещаемость тоже из года в год высока. Население очень ждет данного события. Ежегодно актуализируют перечень поселений, куда может заходить этот теплоход. График окружной центр профпатологии размещает в начале года», — подчеркнул начальник отдела управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Александр Матросов.
Для проведения лабораторных исследований используют новый гематологический анализатор, благодаря которому можно сделать развернутый анализ крови в сжатые сроки. Кроме того, на борту установлена диагностическая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная для анализа рентгенологических изображений. Ее главная задача — помочь врачам быстрее и точнее выявлять патологии.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.