В Сургутский район прибыла плавучая поликлиника «Николай Пирогов»

«Спрос на услуги медицинские на данном теплоходе высок, на сегодня в Лямина регистрацию прошли 80 человек. Это в первый день работы медбригады. Здесь теплоход будет стоять три дня, далее переместится в Сытомино, где будет работать четыре дня. Там посещаемость тоже из года в год высока. Население очень ждет данного события. Ежегодно актуализируют перечень поселений, куда может заходить этот теплоход. График окружной центр профпатологии размещает в начале года», — подчеркнул начальник отдела управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Александр Матросов.