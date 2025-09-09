Купаться можно в трёх местах: погода на калининградском побережье 9 сентября

В типичный сентябрьский будничный денёк море в регионе прогрелось до 20 и обещает приятный пляжный отдых. Информацию «Клопс» передали спасатели.
Во вторник, 9 сентября, купаться разрешено везде.
Балтийск: пляжный сезон завершён.
Зеленоградск: флага нет, купание разрешено. Температура воды +19 °C, штиль.
Пионерский: флага нет, купание разрешено. Температура воды +17 °C, волна 0,5−0,7 балла, ветер 1−3 метра в секунду.
Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +20 °C, ветер восточный.
Янтарный: купальный сезон завершён.