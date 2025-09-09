Ричмонд
ГАИ планирует задействовать систему мониторинга общественной безопасности для контроля за соблюдением ПДД самокатчиками и велосипедистами

ГАИ: система мониторинга безопасности поможет контролировать ПДД у самокатчиков.

Источник: Комсомольская правда

Начальник отдела ГАИ Московского РУВД Минска Александр Алешкевич сказал, что ГАИ планирует задействовать систему мониторинга общественной безопасности для контроля за соблюдением новых норм ПДД самокатчиками и велосипедистами.

Алешкевич отметил планы Госавтоинспекции продолжать следить за ограничениями по новым правилам.

«Это касается и допустимой скорости движения по тротуарам, и весовых характеристик средств персональной мобильности. У нас есть средства и способы, позволяющие это делать. Думаю, в ближайшем будущем подтянутся и алгоритмы республиканской системы мониторинга общественной безопасности, которые помогут осуществлять такие манипуляции в автоматическом режиме», — отметил Алешкевич агентству «Минск-Новости».

Кстати, в первые сентябрьские дни в связи со вступлением в силу новых норм ПДД, значительно затрагивающих белорусов, управляющих электротранспортом, сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Проверяют скорость и вес электротранспорта, но, вместе с тем, часто лишь информируют и делают предупреждения, а не выписывают штрафы.

Также мы писали, что в Беларуси самокатчикам стали приходить SMS-оповещения за нарушение ПДД.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко собрал 255 человек на совещание по банковской системе Беларуси.

Еще «Комсомолка» писала, что супруги-владельцы и четыре менеджера одного из крупнейших таксопарков задержаны в Беларуси.

Также мы рассказывали, что власти Минска сказали о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска.

Тем временем РНПЦ оториноларингологии и мехмат БГУ разработали новый метод лечения отита.

А Мининформации назвало белорусского писателя, книги которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров.

