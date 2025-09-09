ГАИ планирует задействовать систему мониторинга общественной безопасности для контроля за соблюдением ПДД самокатчиками и велосипедистами

Начальник отдела ГАИ Московского РУВД Минска Александр Алешкевич сказал, что ГАИ планирует задействовать систему мониторинга общественной безопасности для контроля за соблюдением новых норм ПДД самокатчиками и велосипедистами.
Алешкевич отметил планы Госавтоинспекции продолжать следить за ограничениями по новым правилам.
«Это касается и допустимой скорости движения по тротуарам, и весовых характеристик средств персональной мобильности. У нас есть средства и способы, позволяющие это делать. Думаю, в ближайшем будущем подтянутся и алгоритмы республиканской системы мониторинга общественной безопасности, которые помогут осуществлять такие манипуляции в автоматическом режиме», — отметил Алешкевич агентству «Минск-Новости».
Кстати, в первые сентябрьские дни в связи со вступлением в силу новых норм ПДД, значительно затрагивающих белорусов, управляющих электротранспортом, сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Проверяют скорость и вес электротранспорта, но, вместе с тем, часто лишь информируют и делают предупреждения, а не выписывают штрафы.
Также мы писали, что в Беларуси самокатчикам стали приходить SMS-оповещения за нарушение ПДД.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко собрал 255 человек на совещание по банковской системе Беларуси.
Еще «Комсомолка» писала, что супруги-владельцы и четыре менеджера одного из крупнейших таксопарков задержаны в Беларуси.
Также мы рассказывали, что власти Минска сказали о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска.
Тем временем РНПЦ оториноларингологии и мехмат БГУ разработали новый метод лечения отита.
А Мининформации назвало белорусского писателя, книги которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров.