В Пермском крае проходит Неделя трезвости

На этой неделе по всей России проходит акция, направленная на сокращение потребления алкоголя и связанных с ним случаев смертности и заболеваний. Кампания приурочена ко Всероссийскому дню трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября.
По данным Росстата, в 2024 году более 47 тысяч человек умерли от причин, напрямую связанных с употреблением алкоголя. Причем свыше 70% этих смертей пришлись на людей трудоспособного возраста.
Специалисты напоминают: регулярное употребление алкоголя несет серьезные риски для здоровья и жизни. Алкоголь становится причиной несчастных случаев, ДТП, преступлений и разрушения семей. Сегодня алкоголизм затрагивает не только мужчин — всё чаще в группе риска оказываются женщины и даже подростки.
Зависимость от спиртного не щадит никого: с ней сталкиваются представители самых разных профессий — от рабочих до офисных сотрудников и предпринимателей. Это делает проблему особенно острой на фоне общего ухудшения здоровья нации.
На государственном уровне борьбе с алкоголизмом уделяется особое внимание — ежегодно на профилактику и лечение зависимости выделяются средства из федерального бюджета. Разрабатываются программы медицинской помощи и реабилитации. Современные методы включают лечение в стационарах, психотерапию и восстановление пациента как личности.
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Пермского края Григорий Козюков отмечает: многие пациенты, впервые услышав диагноз, воспринимают это как клеймо.
Однако уже спустя короткое время они чувствуют положительные изменения — возвращается крепкий сон, улучшается настроение и общее самочувствие.
Отказ от алкоголя дает множество плюсов: -повышение работоспособности, -экономия денег, -восстановление здоровья, -снижение риска травм и ДТП, -улучшение иммунитета и пищеварения, -профилактика онкологических и хронических заболеваний.
Тем, кто столкнулся с зависимостью в семье, важно не оставаться в стороне. Обратиться за помощью можно к психиатру-наркологу — именно так официально называется специалист, помогающий справиться с алкоголизмом.
Врач оценит стадию зависимости, объяснит возможные последствия и предложит пути выхода из кризиса. Поддержка родных играет важную роль, но главное — вовремя сделать шаг к лечению, пока вред, нанесённый организму, не стал необратимым.