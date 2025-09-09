Детские школы искусств Поморья получили новое оборудование

Для детской школы искусств № 12 города Мирного приобрели три пианино и профессиональное звуковое оборудование: акустическую и радиосистемы, сабвуфер и цифровой микшерный пульт для концертного зала. Также были получены мольберты и материалы для творчества. В ДШИ № 18 Шенкурского округа закупили три пианино, малую домру, балалайку, электрогитару, двухканальную радиосистему и комбоусилитель.