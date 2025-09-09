Детские школы искусств Поморья получили новое оборудование

Музыкальные инструменты и другое оборудование поступили в детские школы искусств (ДШИ) Архангельской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В городе Северодвинске оборудование получила ДШИ № 34. Для нее приобрели три пианино, бас-гитару, концертную домру, скрипку, две балалайки и саксофоны. В школу также поступили пюпитры, современная ударная установка, мольберты и новая учебно-методическая литература.
Для детской школы искусств № 12 города Мирного приобрели три пианино и профессиональное звуковое оборудование: акустическую и радиосистемы, сабвуфер и цифровой микшерный пульт для концертного зала. Также были получены мольберты и материалы для творчества. В ДШИ № 18 Шенкурского округа закупили три пианино, малую домру, балалайку, электрогитару, двухканальную радиосистему и комбоусилитель.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.