Новосибирский вирусолог Нетесов предупредил о возможном росте COVID-19 в новом эпидсезоне

Академик РАН Сергей Нетесов считает, что число случаев коронавирусной инфекции может увеличиться из-за отсутствия массовой вакцинации в России после 2023 года.
В ближайший эпидемиологический сезон в России возможно повышение числа заболевших COVID-19 по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил академик РАН, вирусолог и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов, пишет ТАСС.
По его словам, грипп и коронавирус продолжают активно изменяться, однако ежегодная вакцинация проводится только против гриппа, тогда как массовая иммунизация от COVID-19 фактически прекратилась ещё в 2023 году. Это, отметил учёный, приводит к снижению уровня коллективного иммунитета, что может отразиться на динамике заболеваемости.
«Я предполагаю, что в этом сезоне случаев заражения коронавирусом может быть больше, чем в прошлом году. С момента прекращения вакцинации прошло уже значительное время, а вирус продолжает мутировать», — пояснил Нетесов.
Эксперт добавил, что в России еженедельно от коронавируса умирают от 10 до 15 человек. Несмотря на то, что эти показатели составляют малую долю в общей статистике смертности, своевременная диагностика и применение противовирусных препаратов остаются важными мерами для снижения рисков.
Отдельное внимание, подчеркнул вирусолог, необходимо уделять вакцинации уязвимых групп — пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
По данным ВОЗ, только за первые месяцы 2025 года в мире коронавирусом заразились более 147 тысяч человек, свыше 4,5 тысяч скончались. Режим ЧС в здравоохранении из-за COVID-19 действовал с января 2020-го до мая 2023 года.