Волгоградский производитель бетона увеличил выработку на 20%

Также на эталонном участке внедрен производственный анализ. Система 5С на рабочих местах позволила сократить время на поиск и перемещение нужных вещей, что ускорило и упростило работу. Благодаря участию в проекте в компании появились два сертифицированных инструктора по бережливому производству. Они будут передавать знания специалистам завода.