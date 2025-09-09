Волгоградский производитель бетона увеличил выработку на 20%

Производитель бетона «ТСК Альтернатива» в Волгограде увеличил выработку на 20% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.
Работа по повышению эффективности пилотного потока позволила сократить время протекания процесса на 46%, снизить незавершенное производство на 15% и увеличить выработку на 20%. Команде проекта удалось избавиться от излишнего уровня запасов щебня, отсутствия схем перемещения транспорта на площадке и длительного времени наполнения расходных бункеров с щебнем и песком в начале смены.
Также на эталонном участке внедрен производственный анализ. Система 5С на рабочих местах позволила сократить время на поиск и перемещение нужных вещей, что ускорило и упростило работу. Благодаря участию в проекте в компании появились два сертифицированных инструктора по бережливому производству. Они будут передавать знания специалистам завода.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.