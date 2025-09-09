Авто в подарок и бесплатный транспорт: что приготовили для избирателей в Казани в день выборов

Жители столицы Татарстана 14 сентября выберут Раиса республики и депутатов городской думы. Избиратели в этот день смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, попытать участие в фотоконкурсе с ценными призами и подпевать любимым исполнителям на фестивале у «Чаши».
Мэр пригласил казанцев отдать свои голоса на выборах Раиса и Казгордумы.
Единый день голосования в Татарстане — 14 сентября, а в Казани правом голоса обладают почти 928 тыс человек. Более 11 тыс. юношей и девушек пойдут на выборы впервые.
Мэр Казани Ильсур Метшин призвал всех горожан проявить гражданскую активность и прийти на избирательные участки.
«Прошу всех жителей воспользоваться своим правом и поддержать Раиса нашей республики и кандидатов в депутаты Казанской городской думы. Выбирая их, мы выбираем будущее города и республики. Проявите гражданскую ответственность и приходите на выборы», — пригласил градоначальник.
Всем службам и администрациям районов Казани он поручил обеспечить организацию выборов на высоком уровне.
Избирательные участки готовы: часть из них — на ж/д вокзале и в аэропорту.
Уже в это воскресенье, 14 сентября, для казанцев будут работать 464 избирательных участка, включая 28 в местах временного пребывания избирателей. Например, в медицинских учреждениях, в санатории «Ливадия», в Международном аэропорту имени Габдуллы Тукая и в здании железнодорожного вокзала «Казань-1».
На 19 участках в Казани будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Эти устройства традиционно применяются на участках, где зарегистрировано более тысячи избирателей.
К слову, с 3 сентября участковые комиссии уже приступили к работе, все участки готовы к приему избирателей и оснащены необходимым оборудованием. Например, по 10 сентября включительно в УИК можно подать заявление, чтобы воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
Как найти свой участок или проголосовать досрочно?
Каждый избиратель в этот раз получит три бюллетеня: один — для выборов Раиса Татарстана и два — для голосования за депутатов Казгордумы (по округу и по партийным спискам).
Узнать свой участок можно на сайтах ЦИК России и ЦИК Татарстана, а также на главной странице портала мэрии Казани во вкладке «14 сентября — выборы Раиса РТ и депутатов Казанской городской Думы пятого созыва».
На этих выборах появились две новые опции:
— досрочное голосование на муниципальных выборах,
— голосование по месту нахождения на выборах Раиса.
Благодаря этому казанцы, которые 14 сентября будут вне города, смогут заранее проголосовать за кандидатов в городскую думу. А голос за Раиса Республики Татарстан можно отдать в день выборов на любом участке в том населенном пункте, где вы окажетесь.
Для досрочного голосования нужно обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию, МФЦ или подать заявление через личный кабинет на «Госуслугах».
Как выиграть автомобиль или смартфон?
Становится традицией масштабный республиканский фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга. Любая семья из Татарстана может выиграть один из двух автомобилей или один из 11 смартфонов.
Принять участие просто. Для этого нужно:
— 14 сентября с 7:00 до 20:00 сделать семейное фото на фоне избирательного участка РТ (снаружи) со специальным браслетом «Всей семьей на выборы», который выдается после голосования;
— Фото нужно опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с обязательными хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.
На снимке нужно запечатлеть как минимум один браслет и узнаваемую деталь входа на избирательный участок. Участвовать могут только жители Татарстана с постоянной или временной регистрацией. Все правила размещены в группе фотоконкурса «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».
Фотография участника, опубликованная в течение дня, остается в конкурсе и участвует в розыгрышах до 21.30 независимо от времени публикации.
Прямая трансляция розыгрыша всех призов будет проходить 14 сентября 2025 года на телеканале ТНВ и в сообществе во «ВКонтакте» «Татарстан Алга».
Кто выступит на концерте у Центра семьи «Казан»?
В Казани прижилась традиция бесплатных концертов с приглашением популярных звезд российской и татарской эстрады в день выборов. В это воскресенье, 14 сентября, у Центра семьи «Казан» пройдет семейный фестиваль «Наш выбор — наша семья, наш Татарстан!».
Городские власти надеются, что каждый здесь найдет развлечение по душе: и взрослые, и дети. На площадке создадут зоны мастер-классов, фудкорт и уличный театр.
Будет работать патриотическая зона «Щит и меч Татарстана», где установят стенд «Армия России», откроют выставку легкого стрелкового оружия, а воспитанники Центра специальной подготовки им. Агапова проведут показательные выступления по тактике и армейскому рукопашному бою.
На гуманитарной площадке волонтеры проведут благотворительную ярмарку с продажей конфет из Донбасса, фирменных кепок и другой продукции. Все средства пойдут на помощь участникам специальной военной операции.
Вечером начнется праздничный концерт. Хедлайнерами станут Алсу, Клава Кока и группа «Дискотека Авария», а также звезды татарской эстрады — Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова и Фирдус Тямаев.