Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода более миллиарда рублей

«Прокуратура установила, что Олег Сорокин, замещая в период с октября 2010 года по октябрь 2015 года должность главы города Нижнего Новгорода, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства занимался коммерческой деятельностью, будучи заинтересованным в деятельности компании-застройщика и своей супруги Элады Нагорной, при этом используя свои полномочия для представления им льготных условий с целью извлечения прибыли», — говорится в сообщении.