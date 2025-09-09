Кадры с места падения самолета в Ростовской области обнародовали в МЧС

Трагический инцидент произошел утром 9 сентября в Волгодонском районе Ростовской области. Примерно в 09:20 сельскохозяйственный самолет Ан-2 потерпел крушение во время проведения полевых работ в четырех километрах юго-восточнее хутора Морозов. Кадры с места крушения опубликовали в донском МЧС.
По предварительной информации, пилот воздушного судна погиб на месте происшествия. На место авиакатастрофы незамедлительно выехали экстренные службы. В настоящее время работает группировка сил и средств РСЧС в составе 15 человек и шести единиц техники.
Подпишись на нас в Telegram!