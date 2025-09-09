Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадры с места падения самолета в Ростовской области обнародовали в МЧС

В Ростовской области разбился сельскохозяйственный самолет.

Источник: Комсомольская правда

Трагический инцидент произошел утром 9 сентября в Волгодонском районе Ростовской области. Примерно в 09:20 сельскохозяйственный самолет Ан-2 потерпел крушение во время проведения полевых работ в четырех километрах юго-восточнее хутора Морозов. Кадры с места крушения опубликовали в донском МЧС.

По предварительной информации, пилот воздушного судна погиб на месте происшествия. На место авиакатастрофы незамедлительно выехали экстренные службы. В настоящее время работает группировка сил и средств РСЧС в составе 15 человек и шести единиц техники.

Подпишись на нас в Telegram!