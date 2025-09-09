На стажировку в тюменский вуз приехали аспиранты из Мексики

«Аспиранты успешно влились в наш научный процесс. Им не только интересно заниматься научными исследованиями — важно, что им нравится жить и работать в России, и в Тюмени в частности. Они размышляют о том, чтобы продолжить работу здесь уже на более основательной и долговременной основе. Для нас это важное признание наших достижений и того, что мы можем работать на самом высоком международном уровне», — подчеркнул директор Школы естественных наук ТюмГУ Андрей Елышев.