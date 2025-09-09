На стажировку в тюменский вуз приехали аспиранты из Мексики

Аспиранты политехнического университета столицы Мексики начали проходить стажировку в Школе естественных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в вузе.
«Аспиранты успешно влились в наш научный процесс. Им не только интересно заниматься научными исследованиями — важно, что им нравится жить и работать в России, и в Тюмени в частности. Они размышляют о том, чтобы продолжить работу здесь уже на более основательной и долговременной основе. Для нас это важное признание наших достижений и того, что мы можем работать на самом высоком международном уровне», — подчеркнул директор Школы естественных наук ТюмГУ Андрей Елышев.
В Мексике аспиранты работают под руководством известного ученого — профессора Хорхе Анчейты. В ТюмГУ им предстоит трудиться над крупным проектом, поддержанным Российским научным фондом, — «Разработка и многоуровневая оптимизация структурированного микроволокнистого катализатора с повышенной теплопроводностью и теоретических основ процесса конверсии газового конденсата на его основе».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.