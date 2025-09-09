Разработан метод очистки стоков бактериями и растениями

«Сточные воды — неизбежный спутник производства везде без исключения. Зачастую в фокусе внимания сосредоточены наиболее опасные угрозы, такие как тяжелые металлы, между тем сульфаты, образующиеся в том числе при добыче и переработке руды, значительно снижают качество воды, при этом часто остаются вне зоны наблюдения. Работа сотрудников Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Владимира Мязина и Надежды Фокиной решает распространенную экологическую проблему — очищение промышленных и сельскохозяйственных сточных вод от избытка сульфатов и калия. Автохтонные сульфатредуцирующие бактерии и растения способны совместно выполнять эту функцию», — сообщили в ведомстве.