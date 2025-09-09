Пиломатериал, изъятый у омского контрабандиста, теперь послужит фронту

Ничего не подозревающий водитель, везущий пиломатериал, был задержан с подложными документами на границе. Суд признал руководителя компании виновным в совершении контрабандных действий, и постановил обратить в собственность государства готовый к вывозу пиломатериал. В соответствии с требованиями исполнительного документа, судебные приставы изъяли, а затем передали деревянные изделия представителям Министерства обороны России для направления на нужды специальной военной операции.