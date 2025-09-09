Пиломатериал, изъятый у омского контрабандиста, теперь послужит фронту

Конфискованные у руководителя омской торговой компании доски, которые он пытался нелегально вывезти в Казахстан, теперь послужат бойцам в зоне проведения СВО. О приключениях 12 кубометров пиломатериала сообщила сегодня, 9 сентября, пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
«Сотрудники службы судебных приставов по Омской области произвели изъятие имущества, конфискованного у руководителя торговой компании, специализирующейся на продаже древесины. Этот гражданин, имея преступный умысел, изготовил пиломатериалы обрезные хвойных пород (брус и доски различных размеров) в количестве 12 кубометров. Он решил вывезти их в Республик Казахстан без должного оформления документов», — говорится в сообщении ведомства.
Ничего не подозревающий водитель, везущий пиломатериал, был задержан с подложными документами на границе. Суд признал руководителя компании виновным в совершении контрабандных действий, и постановил обратить в собственность государства готовый к вывозу пиломатериал. В соответствии с требованиями исполнительного документа, судебные приставы изъяли, а затем передали деревянные изделия представителям Министерства обороны России для направления на нужды специальной военной операции.