В московском районе Выхино-Жулебино 5 домов передали под заселение

«На сегодня в столице передали под заселение пять новостроек по программе реновации в районе Выхино-Жулебино. Из них одну — с начала 2025 года. Суммарно во всех жилых комплексах спроектировано более 1,6 тысячи квартир. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Сейчас в новые здания переехали или находятся в процессе переселения около 1,5 тысячи семей. Всего в Выхино-Жулебине по программе реновации планируется расселить 60 старых домов, что позволит обеспечить квартирами около 5,8 тысячи семей», — подчеркнул Владислав Овчинский.