В московском районе Выхино-Жулебино 5 домов передали под заселение

Пять домов, построенных по программе реновации в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», передали под заселение в районе Выхино-Жулебино в Москве. Об этом сообщил министр правительства города, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«На сегодня в столице передали под заселение пять новостроек по программе реновации в районе Выхино-Жулебино. Из них одну — с начала 2025 года. Суммарно во всех жилых комплексах спроектировано более 1,6 тысячи квартир. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Сейчас в новые здания переехали или находятся в процессе переселения около 1,5 тысячи семей. Всего в Выхино-Жулебине по программе реновации планируется расселить 60 старых домов, что позволит обеспечить квартирами около 5,8 тысячи семей», — подчеркнул Владислав Овчинский.
Для горожан подготовили квартиры с улучшенной отделкой. Жилые комплексы расположены в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся остановки общественного транспорта, станции метро, образовательные, медицинские и культурные учреждения, а также места для прогулок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.