Где купить алкоголь в день трезвости 11 сентября в Петербурге?

Официальное время продажи спиртного — с 11:00 до 22:00, такие же рамки со 2 сентября стали действовать и в Ленинградской области. С 1 сентября в Северной столице начал действовать закон о «наливайках»: теперь продавать алкоголь в многоквартирных домах ночью смогут только те заведения, которые соответствуют набору критериев, в том числе имеют площадь обслуживания более 50 «квадратов» и отдельных вход с фасада здания.