Где купить алкоголь в день трезвости 11 сентября в Петербурге?

В четверг, 11 сентября, в ряде регионов будут действовать ограничения на продажу алкоголя в связи с проведением Всероссийского дня трезвости.
В этот день покупка алкоголя будет либо совсем запрещена, либо разрешена в определенное время в Иркутской, Мурманской, Саратовской, Вологодской, Волгоградской, Белгородской и Кемеровской областях, а также в Севастополе, Карачаево-Черкесии, Республике Марий Эл и других регионах.
В Петербурге ограничения вводиться не будут, власти ограничатся просветительскими акциями о вреде злоупотребления алкоголем.
Официальное время продажи спиртного — с 11:00 до 22:00, такие же рамки со 2 сентября стали действовать и в Ленинградской области. С 1 сентября в Северной столице начал действовать закон о «наливайках»: теперь продавать алкоголь в многоквартирных домах ночью смогут только те заведения, которые соответствуют набору критериев, в том числе имеют площадь обслуживания более 50 «квадратов» и отдельных вход с фасада здания.
Первое празднование дня трезвости в России состоялось еще в 1913 году по инициативе Русской православной церкви. Датой выбрали 11 сентября — согласно Евангелию, именно в этот день Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода отсекли голову во время пьяного пира. После революции эта традиция прервалась и возродилась лишь в 2005 году.