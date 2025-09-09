В фанпарке «Бобровый лог» изменили режим работы канатной дороги

Знаменитая канатная дорога К1 в фанпарке «Бобровый лог» перешла на новый график работы.
Изменения касаются как дней недели, так и времени работы подъемника.
Согласно новой информации, опубликованной администрацией парка, канатная дорога будет работать по следующему расписанию:
с понедельника по среду: с 13:00 до 19:30;
с четверга по воскресенье: с 10:00 до 19:30.
Отдельно отмечается, что с 11 сентября время окончания работы канатки будет сокращено до 19:00.
Стоимость проезда остается неизменной: 950 рублей для взрослых и детей старше 14 лет, 650 рублей для детей от 7 до 13 лет. Дети до 7 лет могут прокатиться бесплатно в сопровождении взрослых. Дети до 13 лет включительно допускаются на подъемник только в сопровождении совершеннолетних.
Новый график работы связан с сезонным уменьшением светового дня и снижением пассажиропотока в будние дни.