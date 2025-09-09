Радиационные туманы приближаются к Ростову

По данным метеоролога, радиационные туманы образовались в центральной России на фоне малооблачной погоды и экстремально высокой влажности воздуха. Наиболее сложная ситуация сложилась в Клину, где влажность составляет 100%, а видимость всего 50 метров, Волоколамске влажность 99%, видимость 200 метров и Дмитрове влажность 97%, видимость 500 метров. Явление также отмечено в Краснодарском крае. Не исключено, что радиационные туманы могут достигнуть и Ростовской области.