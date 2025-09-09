В поселке Подгоренском Воронежской области обновили школу искусств

Детскую школу искусств (ДШИ) открыли в поселке Подгоренском Воронежской области после ремонта, который проводился по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В здании отремонтировали фасад и водосточную систему. Строители поставили двери и подоконники, провели внутреннюю отделку всех помещений. Также они заменили системы отопления и вентиляции, водоснабжения, канализации и электроосвещения, охранно-пожарную сигнализацию и установили новую сантехнику.
Кроме того, там обновили крыльцо, сделали новый навес, а во входную группу здания ДШИ провели отопление. Современные кабинеты и уютные пространства для занятий искусством вдохновят учеников и привлекут новых детей для обучения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.