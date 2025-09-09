В Иркутской области начались осенние обработки сельскохозяйственных животных. Это важно сделать до их постановки на зимне-стойловое содержание. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, профилактические обработки предотвратят распространение опасных для человека и животных заболеваний.
— До конца года запланировано провести исследования на бруцеллез у более 22 тысяч голов крупного рогатого скота и у 22 тысяч лошадей, — уточнил руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.
Планируется вакцинация скота против сибирской язвы, бешенства, заразного узелкового дерматита. Для эпизоотической безопасности продолжат регистрировать животных в базе данных.
