В Иркутской области начались осенние обработки сельскохозяйственных животных. Это важно сделать до их постановки на зимне-стойловое содержание. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, профилактические обработки предотвратят распространение опасных для человека и животных заболеваний.