Омская вокалистка получила специальный приз жюри на фестивале Кустурицы

Сегодня стало известно о триумфе молодой омской певицы Марии Тыкмановой на международном музыкальном фестивале Kustendorf CLASSIC в Сербии. Молодая исполнительница получила специальный приз жюри за исполнение «Колыбельной» Римского-Корсакова и белорусской польки.
Фестиваль проходил с 4 по 6 сентября в уникальной этнографической деревне Дрвенград, созданной знаменитым режиссёром Эмиром Кустурицей. Мероприятие, организованное при поддержке компании «Газпром нефть», собрало талантливых музыкантов из России, Сербии и Белоруссии.
«Для молодых людей, которые приезжают сюда, это такая площадка, где можно показать свой талант и провести параллель с другими исполнителями, кто играет здесь. И очень важно, чтобы у нас на фестивале всегда были самые лучшие артисты мира!», — рассказал о важности проекта режиссер и основатель фестиваля Эмир Кустурица.
В конкурсе приняли участие 14 российских исполнителей, в том числе две представительницы Омска: помимо Марии Тыкмановой, перед международной публикой выступила скрипачка Ефросинья Черкина.
«Я никогда не участвовала в таком масштабном конкурсе, поэтому впервые решила попробовать. Хотела проверить свои силы, ведь в конкурсе участвуют довольно много ребят. Когда я увидела свою фамилию в списке финалистов отборочного этапа, не поверила своим глазам и перечитывала несколько раз. После того, как убедилась, что это точно я, то была безумно рада! По возвращению из Сербии планирую активное участие в конкурсах и поступление в высшее учебное заведение. Мечтаю стать оперной певицей — в будущем вижу себя человеком, который идет нога в ногу с музыкой», — делится впечатлениями молодая вокалистка Мария Тыкманова.
По словам девушки, победа на фестивале стала мощным стимулом для дальнейшего развития карьеры оперной певицы.
«Для нашей компании — радость и честь уже двенадцать лет выступать партнёром этого удивительного музыкального фестиваля. Ведь Kustendorf CLASSIC — это не обычный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей. Это, прежде всего, праздник музыки и неформального общения в неповторимой атмосфере деревни Эмира Кустурицы. И поэтому самый ценный приз, который увезут с собой оттуда ребята — это яркие эмоции и дружеские связи», — отметил Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти».
Жюри конкурса возглавил главный дирижер Ленинградской государственной областной филармонии Михаил Голиков. В состав судейской коллегии также вошли ведущие музыкальные деятели из Сербии и Франции.
«Инвестиции в талантливую молодежь являются важнейшим элементом социальной политики Омского НПЗ. Мы целенаправленно создаем для нового поколения возможности для роста в сфере творчества и науки. Проекты, подобные этому фестивалю, — это не просто конкурсы, а мощный катализатор развития, который пробуждает в молодых людях целеустремленность и лидерские качества. Для нас это особенно ценно, поскольку именно таких инициативных и увлеченных специалистов мы приглашаем в нашу команду», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Особую значимость событию придает его место проведения — фестиваль проходит в деревне Дрвенград, специально построенной Кустурицей для съемок фильма «Жизнь как чудо». За годы существования проекта в нем приняли участие такие звезды мировой музыки, как Валерий Гергиев, Денис Мацуев и Юрий Башмет. Добавим, что фестиваль впервые прошел в 2013 году, традиция будет продолжена и в следующие годы.