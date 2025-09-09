Омская вокалистка получила специальный приз жюри на фестивале Кустурицы

«Я никогда не участвовала в таком масштабном конкурсе, поэтому впервые решила попробовать. Хотела проверить свои силы, ведь в конкурсе участвуют довольно много ребят. Когда я увидела свою фамилию в списке финалистов отборочного этапа, не поверила своим глазам и перечитывала несколько раз. После того, как убедилась, что это точно я, то была безумно рада! По возвращению из Сербии планирую активное участие в конкурсах и поступление в высшее учебное заведение. Мечтаю стать оперной певицей — в будущем вижу себя человеком, который идет нога в ногу с музыкой», — делится впечатлениями молодая вокалистка Мария Тыкманова.