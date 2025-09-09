Поведение молекул силана при производстве полупроводников научились предсказывать

В министерстве пояснили, что абсолютная сила (или интенсивность) перехода — это величина, которая показывает вероятность перехода между конкретными квантовыми состояниями молекулы. На практике ее определяют как функцию параметров модели так называемого оператора эффективного дипольного момента для конкретной полосы поглощения или излучения. При наличии взаимодействий между полосами модель существенно усложняется. При этом, чем больше полос взаимодействует, тем сложнее модель. Из-за этого сложно с большой точностью предсказать, как поведет себя молекула в разных условиях.