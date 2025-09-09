Ричмонд
Добро от Омского НПЗ: 130 детей из малообеспеченных семей получили школьные наборы

Мероприятие прошло в комплексном центре социального обслуживания «Любава».

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры Омского нефтеперерабатывающего завода помогли собраться в школу детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках благотворительной акции «Семья помогает семье» 130 ребят получили полные комплекты школьных принадлежностей и рюкзаки.

«Такая помощь особенно важна для семей, которые нуждаются в поддержке, и позволяет детям начать учебный год с радостью и уверенностью», — отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

Поддержка оказывается при участии программы «Родные города» компании «Газпром нефть» с 2017 года. Помимо сбора канцелярских принадлежностей, предприятие реализует масштабную программу поддержки образования. В этом году обновленное оборудование получили две омские школы искусств: гончарная печь досталась ДШИ № 1 им. Саниных, а духовые инструменты для детского оркестра — музыкальной школе № 1 им. Янкелевича.

«Сотрудники ОНПЗ лично участвуют в акции, собирают школьные наборы, проявляют заботу о семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как социально ориентированное предприятие и один из ведущих промышленных работодателей региона мы осознаем свою ответственность перед будущим поколением», — подчеркнул значимость проекта генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Отметим, что сотрудники завода также участвуют в экологических проектах по озеленению города и очистке водоемов, а зимой помогают исполнять детские новогодние желания в рамках акции «Письмо Деду Морозу». Программа «Родные города» действует в нескольких регионах России и поддерживает культурные, спортивные и образовательные инициативы. Сотрудники Омского НПЗ регулярно участвуют в реализации социально значимых инициатив на благо родного города.