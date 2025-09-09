Добро от Омского НПЗ: 130 детей из малообеспеченных семей получили школьные наборы

Отметим, что сотрудники завода также участвуют в экологических проектах по озеленению города и очистке водоемов, а зимой помогают исполнять детские новогодние желания в рамках акции «Письмо Деду Морозу». Программа «Родные города» действует в нескольких регионах России и поддерживает культурные, спортивные и образовательные инициативы. Сотрудники Омского НПЗ регулярно участвуют в реализации социально значимых инициатив на благо родного города.