В Тобольске Тюменской области прошел фестиваль «Уха-Царица»

Гости посоревновались в рыбной ловле и поплавали на сап-досках.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль «Уха-Царица» состоялся в Тобольске Тюменской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городской администрации.

На берегу реки Иртыш собрались более 30 рыбаков из Тобольска, Тюмени, Серова, Омска и Хабаровска на конкурс «Ловись, рыбка!». По его итогам звание «Юный рыболов» получил Демьян Хилинский. В номинации «Самая крупная рыба» победила команда «Удача».

Также на фестивале сварили 17 котлов «Ухи дружбы», которой угощали всех гостей. Состоялся и костюмированный сап-заплыв. Участники на украшенных сап-досках совершили заплыв от нефтебазы до главной площадки фестиваля. Кроме того, важной частью стала экологическая акция по очистке берега Иртыша и выпуск мальков осетра в реку.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.