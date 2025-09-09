В Тобольске Тюменской области прошел фестиваль «Уха-Царица»

Также на фестивале сварили 17 котлов «Ухи дружбы», которой угощали всех гостей. Состоялся и костюмированный сап-заплыв. Участники на украшенных сап-досках совершили заплыв от нефтебазы до главной площадки фестиваля. Кроме того, важной частью стала экологическая акция по очистке берега Иртыша и выпуск мальков осетра в реку.