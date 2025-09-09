Как будут работать воронежские школы и детсады в дни выборов

12 и 13 сентября (пятница и суббота) учебный процесс в школах, на базе которых организованы избирательные участки, будет осуществляться дистанционно. Учащимся не нужно будет приходить в школу. Занятия пройдут с применением электронного обучения и дистанционных технологий. В управлении успокоили родителей: поскольку сентябрь является периодом повторения пройденного материала, учебный план не пострадает и наверстывать упущенное не придется.