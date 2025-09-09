Как будут работать воронежские школы и детсады в дни выборов

В предстоящие выходные, с 12 по 14 сентября, в Воронеже пройдут выборы. Поскольку многие избирательные участки традиционно размещаются в образовательных учреждениях, городское управление образования и молодежной политики проинформировало об изменениях в работе школ и детских садов в этот период.
Для школ:
12 и 13 сентября (пятница и суббота) учебный процесс в школах, на базе которых организованы избирательные участки, будет осуществляться дистанционно. Учащимся не нужно будет приходить в школу. Занятия пройдут с применением электронного обучения и дистанционных технологий. В управлении успокоили родителей: поскольку сентябрь является периодом повторения пройденного материала, учебный план не пострадает и наверстывать упущенное не придется.
Для детских садов:
12 сентября (пятница) дошкольные учреждения будут работать в режиме дежурных групп. Заведующие и воспитатели заранее проведут опрос среди родителей для определения потребности в таких группах.
В управлении образования заверили, что вопросам безопасности детей уделяется первостепенное внимание. Во всех учреждениях проводятся соответствующие инструктажи с сотрудниками. Для доступа избирателей в детских садах будут оборудованы отдельные входы, чтобы полностью исключить пересечение потоков граждан и детей. В ведомстве отметили, что подобные механизмы уже успешно опробованы в прошлом.