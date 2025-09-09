Описание и особенности поведения манула — дикой кошки, ставшей звездой Рунета

Несмотря на сходство с домашней кошкой, манул отличается более плотным телосложением. Длина его тела составляет от 45 до 65 см, высота — от 30 до 35 см, длина хвоста — от 21 до 30 см. Манул может весить от двух до пяти килограммов, самцы обычно крупнее самок. Так как к зиме манулы запасаются жиром, в холодное время года их вес может достигать семи килограммов.