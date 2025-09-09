Школьникам чеченского села Цоци-Юрт рассказали о Движении первых

Во время мероприятия обсуждались конкретные проекты, возможности получения поддержки для реализации собственных идей, а также перспективы участия в региональных и федеральных мероприятиях. Советник директора призвала ребят не упускать шанс стать частью Движения первых и активно участвовать в жизни своей школы и региона. Такие инициативы помогают формировать у молодежи гражданскую ответственность, патриотизм и лидерские качества.