Школьникам чеченского села Цоци-Юрт рассказали о Движении первых

Ученики школы села Цоци-Юрт Чеченской Республики узнали о возможностях Движения первых. Мероприятие провели в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Курчалоевского района.
Советник директора школы подробно рассказала о задачах и направлениях деятельности организации. Она подчеркнула, что Движение первых создает условия для реализации инициатив молодых людей, предлагая участие в разнообразных проектах, конкурсах, форумах, волонтерских акциях и других мероприятиях. Эти инициативы охватывают различные сферы: науку, технологии, образование, культуру, искусство и социальную деятельность.
Во время мероприятия обсуждались конкретные проекты, возможности получения поддержки для реализации собственных идей, а также перспективы участия в региональных и федеральных мероприятиях. Советник директора призвала ребят не упускать шанс стать частью Движения первых и активно участвовать в жизни своей школы и региона. Такие инициативы помогают формировать у молодежи гражданскую ответственность, патриотизм и лидерские качества.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.