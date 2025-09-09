Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области обсудили трансграничное взаимодействие с Евразией

В конференции приняли участие около 150 научных деятелей из России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области обсудили трансграничное взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И это несмотря на то, что у региона отсутствуют прямые границы с иностранными государствами. В международной конференции приняли участие около 150 научных деятелей из России. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Уверен, что по итогам работы будут разработаны прикладные решения существующих проблем, определены форматы дальнейшего сотрудничества, — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Благодаря богатым природным ресурсам и развитой научно-образовательной и инновационной базе, Иркутская область привлекает крупные инвестиционные проекты и федерального значения.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье начались осенние обработки сельскохозяйственных животных.