В Иркутской области обсудили трансграничное взаимодействие с Евразией

В Иркутской области обсудили трансграничное взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И это несмотря на то, что у региона отсутствуют прямые границы с иностранными государствами. В международной конференции приняли участие около 150 научных деятелей из России. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Уверен, что по итогам работы будут разработаны прикладные решения существующих проблем, определены форматы дальнейшего сотрудничества, — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Благодаря богатым природным ресурсам и развитой научно-образовательной и инновационной базе, Иркутская область привлекает крупные инвестиционные проекты и федерального значения.
