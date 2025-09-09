В Иркутской области обсудили трансграничное взаимодействие с Евразией

В Иркутской области обсудили трансграничное взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И это несмотря на то, что у региона отсутствуют прямые границы с иностранными государствами. В международной конференции приняли участие около 150 научных деятелей из России. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.